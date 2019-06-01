شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدّق علي تعديل بعض أحكام تنظيم الرقابة على الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض احكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ونشر التعديل في الجريده الرسمية في عددها الصادر السبت.

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