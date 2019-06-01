شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدّق على قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ باصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
ونشر القانون في الجريده الرسمية في عددها الصادر السبت.
وينص قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، على أن يستمر اتحاد الصناعات في تنظيم الصناعة وتشجيعها قائما، كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليا، لحين إعادة إصدار قانون تنظيمها، وذلك خلال ثلاثة أشهر.
كما نص القانون على أن يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة، في تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام، ثم تجرى انتخابات الدورة التالية وفقا لأحكام القانون.
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