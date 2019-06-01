شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب قصر العيني تنفي مزاعم طبيب بتزوير نتيجة امتحان الدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نَفَت الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، ما روجه عبدالعظيم نجم، المدرس المساعد بالكلية، حول وجود تزوير في نتيجة امتحان دكتوراه جراحة التجميل، مؤكدة أن الموضوع مازال قيد التحقيقات في الجامعة ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وأن ما زعمه الطبيب يُعد تدخلاً في عمل المحقق، بغرض التوجيه، بالمخالفة للقانون.

وقالت عميد قصر العيني إن إدارة الجامعة حريصة تمامًا على احترام القانون، ولن تتوانى عن مواجهة أي تقصير، وإنه بمجرد الانتهاء من التحقيقات ورفع المحقق مذكرة نهائية بنتيجة التحقيق، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في ضوء نتيجة التحقيقات، مشيرة إلى أن رئيس الجامعة، الدكتور محمد عثمان الخشت، ضم، على الفور، كل ما ادعاه المدرس المساعد المذكور إلى التحقيق المشار إليه، والذي مازال مستمرًا لم ينته بعد.

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وأكدت «صلاح الدين» أن الطبيب «نجم» انتحل لقب أستاذ وعضو هيئة التدريس في الأخبار غير الصحيحة التي روجها من خلال بعض المواقع الإخبارية، في حين أنه لا يزال عضوًا بالهيئة المعاونة، وليس بهيئة التدريس، ولم يحصل على درجة الدكتوراه بسبب رسوبه في الحصول على الدكتوراه ثلاث مرات حتى الآن.

وأشارت عميد قصر العيني إلى أن المذكور مُحوَّل إلى التحقيقات لامتناعه عن «النوبتجيات» بمستشفيات قصر العيني، ما يُعد إخلالًا جسيمًا في حق المرضى المترددين ويعرقل أداء خدمة المرضى، موضحة أن المذكور تمت إحالته أيضًا إلى مجلس التأديب لتقصيره وإهماله في أداء واجباته في العمل، كما أنه جارٍ تحويله إلى التحقيق لانتحاله صفة أستاذ وعضو هيئة تدريس، مع أنه لا يزال مدرساً مساعداً، وكذلك لترويجه أخباراً كاذبة تسىء إلى جامعة القاهرة، وتعليقه على أمور لا تزال قيد التحقيق الرسمي، ما يؤثر على سير التحقيقات بالمخالفة للقانون.

ونوهت إدارة كلية طب قصر العيني بأنه لم يرد إليها أي أحكام قضائية تتضمن إلغاء نتائج امتحانات الدكتوراه الخاصة بالمذكور حتى تاريخه.

يُذكر أن بعض المواقع الإخبارية قد نشرت أن عضو هيئة تدريس بكلية الطب جامعة القاهرة تقدم ببلاغ للنيابة العامة بسبب ما وصفه بـ«تعنت وتواطؤ إدارة جامعة القاهرة لعدم التحقيق في الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية بشأن التلاعب في نتائج الدكتوراه في قسم جراحات التجميل بالكلية».