شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تتفقد استعدادت حديقة الحيوان لاستقبال عيد الفطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن سعر تذكرة الدخول إلي حديقة الحيوان هو 5 جنيهات فقط، وإنه يتم التنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف بالجيزة، لمواجهة أي طارئ وتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها.

جاء ذلك، علي هامش الجولة التفقدية التي قامت بها نائب وزير الزراعة لحديقة حيوان الجيزة، اليوم السبت، للوقوف على استعداداتها والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنه سيتم إدخال أنواع جديدة من الحيوانات، وذلك عن طريق تبادل الأنواع المتوفرة بالحديقة.

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وأضافت «محرز» أنه سيتم فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول، منذ السابعة صباحاً، بعدد تسعة منافذ، وزيادة أعداد العاملين، ومنع إجازاتهم في هذا اليوم، لتسهيل عملية دخول زوار الحديقة ومنع التكدس أمام أبواب الدخول.

وتفقدت «محرز» المسطحات الخضراء وحظائر الحيوانات بالحديقة والطرق والبرك ونافورات المياه ودورات المياه، فيما التقت نائب وزير الزراعة، خلال جولتها، بعدد من زوار الحديقة، واستمعت لمطالبهم واقتراحاتهم، ووجهت بزيادة عدد سلات القمامة لتغطي جميع أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من إلقاء المخلفات فيها وعدم إلقائها فى طرقاتها، كما أنه سيتم توفير العديد من الصناديق المتحركة لنقل القمامة وعدم تكديسها، وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام.

وشددت علي أنه تمت زيادة البوابات الإلكترونية وأجهزة كشف المعادن حفاظاً على أمان الزوار، بالإضافة إلى توفر عاملين من الجنسين على بوابات الدخول وجميع أرجاء الحديقة، بالتعاون مع الشرطة المدنية وكذا الشرطة النسائية، وزيادة عدد اللافتات الإرشادية لتسهيل حركة الزوار داخل الحديقة.

وناشدت نائب وزير الزراعة، في نهاية جولتها، المواطنين إلقاء المخلفات في صناديق القمامة والحفاظ على الحديقة، خاصة أن إدارتها قامت بتزويدها بسلات قمامة، وتم دهانها باللون الأصفر ليكون ظاهراً ومميزاً لرواد الحديقة.

جولة تفقدية للدكتور مني محرز نائب وزير الزراعة في حديقة حيوان الجيزة

جولة تفقدية للدكتور مني محرز نائب وزير الزراعة في حديقة حيوان الجيزة

جولة تفقدية للدكتور مني محرز نائب وزير الزراعة في حديقة حيوان الجيزة