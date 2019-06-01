شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: الانتهاء من تأهيل 5 استراحات للري المصري بأوغندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري إنه بناءاً على توجيهات مجلس الوزراء بالحفاظ على الممتلكات المصرية، قامت الوزارة بوضع خطة للحفاظ على استراحات الري المصري في العديد من دول حوض النيل، ومن أهمها أوغندا والتي يرجع تاريخ إنشاءها إلى 1950.

Advertisements

وتأتى هذه التصريحات عقب زيارة وفد من ممثلي قطاع مياه النيل إلى مدينة جنجا لتفقد أعمال تأهيل استراحات الري المصري بالمدينة، حيث تفقد الوفد أعمال تأهيل عدد 4 استراحات تابعة للري المصري في أوغندا، واستمع الوفد من الدكتور عادل الجندي مدير عام الري المصري بأوغندا عن أعمال تأهيل الاستراحات والتي تمت عن طريق التشغيل الذاتي وتحت إشراف مهندسي الري المصري.

وأشار الجندي إلى انه تم الانتهاء من تأهيل عدد (2) استراحة مخصصة لإقامة السادة مهندسين الري المصري بجنجا بالإضافة إلى متابعة اعمال التأهيل عدد 3 استراحات أخرى والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال شهر، ليصبح عدد الاستراحات التي تم تأهيلها 5 استراحات من أصل 7 استراحات.

وأشاد وفد قطاع مياه النيل على الجهود المبذولة من أعضاء بعثة الري المصري لتأهيل الاستراحات بالتشغيل الذاتي لاستعادة جمالها ورونقها لتصبح واجهة مشرفة للري المصري في أوغندا.