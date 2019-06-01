شكرا لقرائتكم خبر عن لتقديم التهنئة بعيد الفطر.. شيخ الأزهر يستقبل البابا تواضروس في «المشيخة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لفضيلته ولجموع المصريين المسلمين وجميع المسلمين في كل العالم أيامًا سعيدة مباركة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها قداسته على رأس وفد كنسي، لمقر مشيخة الأزهر، حيث كان في استقباله فضيلة الإمام وقيادات المشيخة.

ورافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد من مكون من الأنبا دانيال، أسقف المعادي، سكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا، الأسقف العام، والأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإبراشية المنيا وأبوقرقاص، والأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والقمص أنطونيوس باقي، الولايات المتحدة، والقمص أنجيلوس إسحق، سكرتير قداسة البابا، والأستاذ جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.