إحباط تهريب 2020 قرص إكستاسي داخل طرد بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأوروبية مُرسل إلى أحد الأشخاص يحتوى بداخله على 2020 قرصا لعقار الإكستاسي المخدر.

وكانت عمليات الرصد والمتابعة قد توصلت إلى أن هناك تشكيلا عصابيا يقوم بتهريب الأقراص المخدرة وهم "2 مهندسين" أحدهما مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، والآخر مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، تخصص في جلب وتهريب المخدرات خصوصا أقراص "الإكستاسى" المخدر من خارج البلاد بداخل الطرود البريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.

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وقاما بإخفاء شخصيتهما واستخداما أسماء وبيانات وهمية وبطاقات شخصية مزورة والاستعانة بأحد الأشخاص "مستخلص جمركي"، دون علمه بمحتوى الطرد لإنهاء إجراءات استلام الشحنة بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة، تم ضبط الأول والثاني حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهما "5 هواتف محمول – 420 دولارا أمريكيًا، 100 درهم إماراتي، 815 جنيها مصري"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليون جنيه تقريبًا.