الداخلية: إحباط تهريب 416 كيلو بانجو في مخزن سري بسيارة نقل ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن من إحباط محاولة تهريب 416 كيلو جرام من مخدر البانجو عبر منفذ الشاحنات الجمركي في بورسعيد، حاول القائمون على محاولة تهريبها بإخفائها داخل مخزن سرى بسيارة نقل بمقطورة.

وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، اعتزام قائد سيارة نقل بمقطورة تهريب كمية من المواد المخدرة من مدينة بورسعيد عبر منفذ الشاحنات الجمركي، بإخفائها داخل السيارة قيادته.

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عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ترقب وصول السيارة وضُبط قائدها سائق، مقيم بالمنزلة الدقهلية ولا يحمل تحقيق شخصية.

تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش السيارة أسفرت أعمالها عن ضبط 185 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت حوالى 416 كيلو جرام مخبأة داخل مخزن سرى معد لهذا الغرض بجسم المقطورة.

بمواجهة السائق بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بصحة واقعة الضبط والتفتيش وأنكر علمه بوجود المضبوطات بالسيارة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.