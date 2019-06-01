الأموال العامة: ضبط شخصين أنشأ كيانات تعليمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بالغربية والقاهرة، قاما بإنشاء كيانات وهمية لمنح الدارسين دورات تدريبية وشهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لأكاديميات وجامعات دولية وحكومية.

ونجحت الإدارة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديريتي أمن الغربية والقاهرة، في ضبط أحد الأشخاص، حاصل على دبلوم صنايع - مواليد 1996 - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية، (تمريض - بترول - مختبرات - مساحة)، وعقب التأكد من الجهات المعنية بالغربية بأن الكيان المشار إليه لم يصدر له أية تراخيص ولا يخضع لرقابة الجهات المختصة.. وبتفتيش المقر عُثر على العديد من الشهادات والمستندات المزورة.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادي .

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كما تم ضبط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات - مواليد 1985 مقيم بالقاهرة).. لقيامه بممارسة نشاط احتيالي واسع النطاق، تمثل في استئجار شقة كائنة بدائرة قسم أول مدينة نصر القاهرة تحت مسمى أكاديمية لعلوم الطيران، والإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام لمنح دورات تدريبية في علوم الطيران وقيادة الطائرات من خلال إحدى الأكاديميات الدولية المتخصصة بإحدى الدول الأفريقية ومنح الحاصلين على تلك الدورات شهادة معتمدة من الأكاديمية المذكورة تمكنهم من العمل بشركات الطيران المختلفة، دون الحصول على التـراخيص اللازمة من الجهات المعنية واتخذ مـن ذلك النشاط ستاراً لتمكين بعض الشباب من الإفلات من أداء الخدمة العسكرية والحصول على تأشيرات سفر للخارج بقصد التعليم "خلافاً للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت من (15 إلى 35 ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالعملة المحلية.. وعُثر بمقر الأكاديمية على العديد من العقود والشهادات غير الرسمية.

وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه وقرر بوجود عقد وكاله فيما بينه، وبين الأكاديمية المشار إليها بإحدى الدول الأفريقية دون أن يقدم أية مستندات تفيد ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.