الجنايات تأمر بالقبض على المتهمين الهاربين بـ"أنصار بيت المقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة 28 إرهاب محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في "تنظيم أنصار بيت المقدس" لجلسة غدًا الأحد، وأمرت بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وإحضارهم لجلسة المحاكمة مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركه حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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