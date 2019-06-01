تأجيل محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام" لـ 4 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 29 إرهاب، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكمًا غيابيًا بالسجن 15 سنة، لجلسة 4 يوليو لتعذر إحضار المتهم من محبسه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وبحضور المستشار شادي سيف ممثل النيابة العامة.

ويواجه المتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.