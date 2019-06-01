تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر لـ 4 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: قررت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 4 يوليو لحضور المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت. وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.

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