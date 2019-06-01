خلافًا حول الأجرة.. عامل خردة يقتل سائقا في نهار رمضان بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة مقتل سائق "توك توك"، لخلاف حول أجرة التوصيل.

كان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على شخص متوفى بطريق مصر الإسماعيلية " الطريق البطيء " أمام سوق العبور بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المجنى علية (سائق توك توك- 22 سنة، مقيم بدائرة القسم" وبه عدة إصابات ظاهرية، كما عُثر بجوار الجثة على هاتفه المحمول، وتبين وجود تلفيات بمركبة التوك توك قيادته عبارة عن "كسر الزجاج الأمامي".

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فقد تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة- 40 سنة، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته سوهاج، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم " شروع في قتل")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه بتاريخ الواقعة وعقب استقلاله مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه من منطقة سوق العبور بدائرة القسم بقصد توصيله، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف حول أجرة التوصيل، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإلقاء الحجارة على الدراجة البخارية محدثاً ما بها من تلفيات، وتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.