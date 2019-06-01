مستشفي مصر للطيران تنجح في "زراعة" قوقعة الأذن لطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

نجحت مستشفى مصر للطيران، اليوم السبت، في إجراء أولى حالات زراعات قوقعة الأذن لطفل يبلغ من العمر ٤ سنوات، من أسر العاملين.

وأجرى الجراحة كل من الدكتور محمد الشاذلي استاذ الأنف والأذن والحنجرة بالقصر العيني، والدكتور أحمد عبد الجليل استشاري الأنف والأذن، ورئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، الدكتور وحيد علي، أستاذ التخدير بجامعة الأزهر، وطاقم التمريض بالعمليات، وجرى خروج الطفل بصحة جيدة.

يأتى ذلك استمرارا للدور الريادي الذي تقوم به مستشفى مصر للطيران برئاسه دكتور أشرف القاضي رئيس مجلس الإدارة. ​