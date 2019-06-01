تعرف على تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-ياسمين محمد:

اختتم طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي"، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، وبيانها كالتالي:

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- لجنة رقم (1034) برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة (صناعى): حدوث مشاجرة بين الممتحنين العملى (قسم الجرارات والآلات الزراعية) ورئيس اللجنة، وتم تحرير محضر ضد رئيس اللجنة في قسم الشرطة وتم استدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- لجنة رقم (3255) الثانوية الزراعية بالفيوم بغرب الفيوم (زراعى): إيماءً إلى المتابعة الميدانية تم تحويل كلاً من رئيس اللجنة "ع.ع.أ" والمراقب الأول (إ.ف.ع) للشئون القانونية لعدم ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة ووجود بعض التليفونات المحمولة بحوزة بعض الطلاب.

- لجنة رقم (741) الجمهورية الإعدادية بنات ببندر دمنهور (صناعى): ضبط الطالب (م.أ.م) يؤدى الامتحان بدل من الطالب (أ.ع.ب) تخصص تبريد وتكييف الهواء في مادة تكنولوجيا التبريد وتم استدعاء الشرطة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية الازمة حيال الواقعة.

- لجنة رقم (440) الشهيد زياد الباجوري الإعدادية بنات ببنها (صناعى): بناءً على إشارة تليفونية من غرفة العمليات بمديرية القليوبية تفيد وجود طالب باللجنة يحمل سلاح أبيض تم التحفظ عليه وتمكين الطالب من أداء الامتحان واستدعاء الشرطة وعمل محضر بالواقعة والتحفظ على الطالب المذكور.