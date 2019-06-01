مصر | "بينهم صلة قرابة".. التحريات تكشف مفاجآت حول واقعة خطف طفل بالواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بينهم صلة قرابة".. التحريات تكشف مفاجآت حول واقعة خطف طفل بالواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أنه يوجد صلة قرابة بين المتهم الرئيسي بخطف طفل لوجود خلافات مالية مع عمه، وبين والد الطفل.

وكان كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، حول واقعة خطف طفل لذبحه وفتح مقبرة أثرية بمنطقة الواحات البحرية، وتبين أنه يوجد خلافات مالية بين المتهم الرئيسي في الواقعة، وعم الطفل المختط، مشيرًا إلى أن المتهم كان يعمل مع عم الطفل في مجال زراعة الأراضي، ومدين له بمبلغ 150 ألف جنيها، ورفض سدادهم.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365 إلى أن المتهم قرر خطف الطفل، لاسترداد المبلغ المشار إليه، واستدرجه حال لهوه أمام منزله، واحتجزه بمنطقة صحراوية، وبمشاهدة الأهالي له، تعدوا على خاطفيه بالضرب، وحرروا الطفل، وأبلغوا قسم شرطة الواحات.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتلقى المقدم هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات، بلاغا من الأهالي، بتمكنهم من ضبط شخصين، لخطفهما واحتجازهما طفل عمره 6 سنوات بمنطقة صحراوية دائرة القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم هيثم سكر رئيس مباحث القسم، وتبين تعدي الأهالي على المتهمين بالضرب وإحداث إصابتهما بكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وبمواجهته أقر أحدهما بأنه استعان بصديقه، لخطفه الطفل بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين عم الطفل، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.