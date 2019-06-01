مصر | لضبط الأسواق.. ضبط 105 قضايا تموينية مخالفة في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لضبط الأسواق.. ضبط 105 قضايا تموينية مخالفة في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (105) قضية تموينية 24 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 18 عدم الإعلان عن أسعار، 15 إدارة منشأة بدون ترخيص، 9 بيع بازيد من السعر الرسمي،13 عدم وجود قائمة بيانات، 15 عدم نظافة المخبز، 11 عدم وجود سجل.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.