مصر | في حملات أمنية.. ضبط 10 حالات اشتباه وتنفيذ أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملات أمنية.. ضبط 10 حالات اشتباه وتنفيذ أحكام قضائية بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال البحث الجنائي عن ضبط ( 4 بائع متجول – 3 خيال وجمال – 10 حالة اشتباه 13 حكم جزئي – مواد مخدرة )، وفي مجال المرافق تم ضبط ( 2 ثلاجة – 15 استاند – 2 شمسية – 5 ميزان – تروسيكل 100 لوح خشب – 50 سيخ حديد – عربة يد – وبلغ الإجمالي 167 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.