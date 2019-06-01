مصر | مصدر يكشف حقيقة ذبح طفل لفتح مقبرة أثرية بالواحات.. و"العم" كلمة السر

وتبين أنه يوجد خلافات مالية بين المتهم الرئيسي في الواقعة، وعم الطفل المختطف، مشيرًا إلى أن المتهم كان يعمل مع عم الطفل في مجال زراعة الأراضي، ومدين له بمبلغ 150 ألف جنيها، ورفض سدادهم.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة "الخليج 365"، إلى أن المتهم قرر خطف الطفل، لاسترداد المبلغ المشار إليه، واستدرجه حال لهوه أمام منزله، واحتجزه بمنطقة صحراوية، وبمشاهدة الأهالي له، تعدوا على خاطفيه بالضرب، وحرروا الطفل، وأبلغوا قسم شرطة الواحات.

كان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع اكتوبر، بتلقى المقدم هيثم سكر رئيس مباحث قسم شرطة الواحات، بلاغا من الأهالي، بتمكنهم من ضبط شخصين، لخطفهما واحتجازهما طفل عمره 6 سنوات بمنطقة صحراوية دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم هيثم سكر رئيس مباحث القسم، وتبين تعدي الأهالي على المتهمين بالضرب وإحداث إصابتهما بكدمات متفرقة بالوجه والجسم، وبمواجهته أقر أحدهما بأنه استعان بصديقه، لخطفه الطفل بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين عم الطفل، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.