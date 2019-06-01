مصر | "22 طعنة" و"قطة مذبوحة فوق الجثة".. النيابة تستدعي جيران قاتلة والدتها في الزيتون

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بإيداع المتهمة في مستشفى الأمراض العقلية و‘رسال بيان بحالتها والتأكد من سلامة قواها العقلية من عدمه.

وجاء في مناظرة النيابة أن الجثة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 82 سنة مصابه بـ22 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد، كما توجد آثار كدمات وندبات في الرأس، ويوجد تشويه وعلامات بالوجه والجثه مسجاة على ظهرها داخل الشقة، كما تم العثور على هرة مذبوحه أيضًا فوق الجثه.

واستمعت النيابة إلى أقوال اشقاء المتهمه الذين أكدا أنهما تلقيا اتصالًا هاتفيًا من شقيقتهما موظفة سابقًا، عمرها 45 عامًا، تقيم مع والدتهما حيث إنها مريضة نفسيًا منذ عدة سنوات وسبق علاجها بأحد مستشفيات الطب النفسي لمدة 6 أشهر ويوم الواقعة أبلغتهم انها قتلتها وذهبوا على الفور ووجدوا جثه والدتهما غارقه فى الدماء والهره مذبوحه فوقها وكانت تقف بجوار الجثه وعنما جاء شقيقها الاكبر للسيطره عليها طعنه فى يده مما ادى الى جرح نافذ.

يذكر ان تلقى قسم شرطه الزيتون بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة بعقار كائن بشارع سليم الأول.

على الفور انتقل الرائد أحمد صبري، معاون المباحث، لمكان الحادث حيث تم العثور على مسنه مسجاة على ظهرها بشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة التي تولت التحقيقات.