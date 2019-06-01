أخبار مصر | جولة تفقدية لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي للتأكد من انتظام صرف معاشات يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة تفقدية لرئيس صندوق التأمين الاجتماعي للتأكد من انتظام صرف معاشات يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار توجيهات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر يونيو، قام محمد سعودى رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومى، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

تفقد سعودى خلال الزيارة منافذ صرف كل من " منطقة المنيل - مبنى العرائس -منطقة المعادى " للتأمينات والمعاشات، ورافقه خلال الزيارة ناهد البدرى رئيس الإدارة المركزية للمناطق التأمينية بجنوب ووسط القاهرة، و محسن الطنطاوى رئيس الإدارة المركزية للخدمات التأمينية.

كما التقى سعودي بالعديد من أصحاب المعاشات واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم مشددا على ضرورة توفير سبل الراحة لأصحاب المعاشات أثناء عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى اصدرت تعليماتها بتقديم موعد صرف المعاشات بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، و يأتى ذلك انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.