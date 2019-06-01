أخبار مصر | "العاملين بالمرافق": عيديه لعمال الكهرباء.. وأجر 50 شهرا للمحالين للتقاعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العاملين بالمرافق": عيديه لعمال الكهرباء.. وأجر 50 شهرا للمحالين للتقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة وافق على صرف منحة للعاملين بالقطاع بمناسبة عيد الفطر بحد أدنى 400 جنيه وأقصى 500 جنيه لجميع العاملين

وأضاف نظمي بأن الجمعية العمومية لصندوق الرعاية الاجتماعية برئاسة المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وافقت على زيادة مكافأة نهاية الخدمة لمن أحيلوا للتقاعد أو الوفاة بعد أول إبريل الماضي 2019 إلى ما قيمته أجر 50 شهر بدلا من 48 شهر.