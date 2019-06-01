أخبار مصر | تعرف على أهم محطات العائلة المقدسة في صعيد مصر

وأشار ريحان إلى أن عدد كبير من المواقع شرف بزيارة العائلةالمقدسة منها منطقة البهنسا، ومنطقة جبل الطير والذي يقع شرقي سمالوط، ويتميز بوجود عدة كنائس، واستيطان أسراب طائر البوقيرس التي تتجمع دومًا هناك، ويُعتقد أن إقامة العائلة المقدسة بجبل الطير استمرت ثلاثة أيام.

وأضاف ريحان أن القديسة هيلانة أنشأت كنيسة فى القرن الرابع الميلادي بهذه المنطقة أطلق عليها كنيسة الكف أو الصخرة وبها المغارة التى اختبأت بها العائلة المقدسة ومعمودية، وشجرة العابد وهي من أشجار اللبخ.

وأضاف ريحان أن من المناطق التي مرت عليها العائلة نبع ماء عذب فى إنصنا، وكذلك مرت على كنيسة فى الأشمونين، وقد ظلت الأشمونين مركزًا للكرسي الأسقفي منذ منتصف القرن الثالث إلى منتصف القرن السادس عشر الميلادي، وهو من أقدم الكراسي الأسقفية في صعيد مصر.

كما مرت العائلة أيضًا على بئر ديروط، وعدد 37 كهفًا كان يقطنها النسّاك بمنطقة دير أبو حنس تحوي أشكالًا ورموزًا مسيحية، ثم كانت المحطة الأخير في دير المحرق بالقوصية، والذي بدأت بعدها رحلة العودة.

يذكر أن اليوم 1 يونيو هو الموافق لدخول العائلة المقدسة إلى مصر، والمكونة من السيدة العذراء، وابنها المسيح طفلًا ودليلهما في الرحلة يوسف النجارحيث عبرت العائلة على أربعين موقعًا فى مصر تضم آثار وآبار وأشجار ومغارات، كما تركت لنا نقوش صخرية مباركة، وتتوزع هذه المواقع والنقوش في خمس مناطق كبرى وهي سيناء والدلتا ووادي النطرون والقاهرة والصعيد، ومن أهم المحطات فى مصر بالأسماء الحالية هي رفح، الشيخ زويد، العريش، الفلوسيات، القلس، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، منية سمنود، سمنود، سخا، بلقاس، وادي النطرون، المطرية وعين شمس، الزيتون، وسط القاهرة حارة زويلة وكلوت بك، مصر القديمة وحصن بابليون، المعادي، منف، دير الجرنوس، البهنسا، جبل الطير، أنصنا، الأشمونين، ديروط، ملوي، كوم ماريا، تل العمارنة، القوصية، ميرة، الدير المحرّق وفى طريق العودة مرت العائلة المقدسة على جبل أسيوط الغربي "درنكة" إلى مصر القديمة ثم المطرية فالمحمة ومنها إلى سيناء.