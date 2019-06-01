أخبار مصر | العائلة المقدسة زارت 17 موقعا في القاهرة.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العائلة المقدسة زارت 17 موقعا في القاهرة.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، إن العائلة المقدسة باركت في القاهرة وحدها حوالي 17 موقعًا، وذلك أثناء رحلة هروبها إلى مصر من بيت لحم.

وأشار "ريحان" إلى أن تلك المناطق منها عين شمس التى أصبحت مقرًا لأسقفية قبطية، ومنطقة شجرة مريم في المطرية والتي استظلت تحتها العائلة المقدسة بظلها ولازالت تُعرف حتى اليوم بـ "شجرة مريم"، وأنبع السيد المسيح بئر ماء بجوارها ونبتت هناك نباتات عطرية مثل نبات البلسان وهناك شارع بالمطرية يسمى شارع البلسم وشارع يسمى بئر مريم وانقطع شجر البلسان فى القرن السابع عشر بسبب فيضان النيل وقد زارت إمبراطورة فرنسا أوجينى شجرة مريم عام 1869 فى افتتاح قناة السويس وتم تطوير المنطقة والتى افتتحت عام 1992.

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ونوه ريحان بأن هناك عدة آثار أخرى وقعت بمسار الرحلة في القاهرة، مثل كنيسة العذراء بمنطقة الزيتون، وكنيسة العذراء بحارة زويلة التي تعود إلى القرن الخامس الميلادي، وأعيد بناؤها فى القرن الحادي عشر وكانت مقرًا للكرسي البطريركي من عام 1300م إلى عام 1675م.

كما مرت الرحلة في مسارها بديرين للراهبات، وكذلك بكنائس مصر القديمة التى تضم الكنيسة المعلقة، والقديسة بربارة، ومارجرجس، وقصرية الريحان، وكنيسة أبا كير ويوحنا، ومارجرجس للروم، والشهيد أبو سيفين، والأنبا شنودة، وكذلك بدير مارمينا العجايبى بفم الخليج وكنيسة العذراء في المعادي

يذكر أن اليوم 1 يونيو هو الموافق لدخول العائلة المقدسة إلى مصر، والمكونة من السيدة العذراء، وابنها المسيح طفلًا ودليلهما في الرحلة يوسف النجارحيث عبرت العائلة على أربعين موقعًا فى مصر تضم آثار وآبار وأشجار ومغارات، كما تركت لنا نقوش صخرية مباركة، وتتوزع هذه المواقع والنقوش في خمس مناطق كبرى وهي سيناء والدلتا ووادي النطرون والقاهرة والصعيد، ومن أهم المحطات فى مصر بالأسماء الحالية هي رفح، الشيخ زويد، العريش، الفلوسيات، القلس، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، منية سمنود، سمنود، سخا، بلقاس، وادي النطرون، المطرية وعين شمس، الزيتون، وسط القاهرة حارة زويلة وكلوت بك، مصر القديمة وحصن بابليون، المعادي، منف، دير الجرنوس، البهنسا، جبل الطير، أنصنا، الأشمونين، ديروط، ملوي، كوم ماريا، تل العمارنة، القوصية، ميرة، الدير المحرّق وفى طريق العودة مرت العائلة المقدسة على جبل أسيوط الغربي "درنكة" إلى مصر القديمة ثم المطرية فالمحمة ومنها إلى سيناء.