أخبار مصر | خبير آثار يكشف عن عمر "السيد المسيح" عند دخوله مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير آثار يكشف عن عمر "السيد المسيح" عند دخوله مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء، إن رحلة العائلة المقدسة إلى مصر تحمل دلالات عظيمة ولعل أقواها على الإطلاق أن السيد المسيح شب من الطفولة إلى سن الصبا على أرضها التي تباركت بقدومه هو وأمه السيدة العذراء.

وأكد ريحان أن السيد المسيح عليه السلام، وقت خروجه من بيت لحم كان عمره سنة واحدة أو أقل، واستغرقت الرحلة فى مصر أربعة أعوام إلا شهرًا، وذلك طبقًا لما جاء فى كتاب رحلة العائلة المقدسة فى أرض مصر للدكتور إسحق إبراهيم عجبان الأستاذ بمعهد الدراسات القبطية والصادر عن دار نشر أنباء روسيا 2017.

يذكر أن اليوم 1 يونيو هو الموافق لدخول العائلة المقدسة إلى مصر، والمكونة من السيدة العذراء، وابنها المسيح طفلًا ودليلهما في الرحلة يوسف النجارحيث عبرت العائلة على أربعين موقعًا فى مصر تضم آثار وآبار وأشجار ومغارات، كما تركت لنا نقوش صخرية مباركة، وتتوزع هذه المواقع والنقوش في خمس مناطق كبرى وهي سيناء والدلتا ووادي النطرون والقاهرة والصعيد، ومن أهم المحطات فى مصر بالأسماء الحالية هي رفح، الشيخ زويد، العريش، الفلوسيات، القلس، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، منية سمنود، سمنود، سخا، بلقاس، وادي النطرون، المطرية وعين شمس، الزيتون، وسط القاهرة حارة زويلة وكلوت بك، مصر القديمة وحصن بابليون، المعادي، منف، دير الجرنوس، البهنسا، جبل الطير، أنصنا، الأشمونين، ديروط، ملوي، كوم ماريا، تل العمارنة، القوصية، ميرة، الدير المحرّق وفى طريق العودة مرت العائلة المقدسة على جبل أسيوط الغربي "درنكة" إلى مصر القديمة ثم المطرية فالمحمة ومنها إلى سيناء.