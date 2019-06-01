أخبار مصر | خبير آثار: العائلة المقدسة باركت 40 موقعًا ببلادنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير آثار: العائلة المقدسة باركت 40 موقعًا ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء، إن اليوم 1 يونيو هو الموافق لدخول العائلة المقدسة إلى مصر، والمكونة من السيدة العذراء، وابنها المسيح طفلًا ودليلهما في الرحلة يوسف النجار.

وأشار ريحان إلى أن العائلة المقدسة عبرت أربعين موقعًا فى مصر تضم آثار وآبار وأشجار ومغارات، كما تركت لنا نقوش صخرية مباركة، وتتوزع هذه المواقع والنقوش في خمس مناطق كبرى وهي سيناء والدلتا ووادي النطرون والقاهرة والصعيد، وذلك طبقًا لما جاء فى كتاب رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر للدكتور إسحق إبراهيم عجبان الأستاذ بمعهد الدراسات القبطية والصادر عن دار نشر أنباء روسيا 2017.

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وأشار ريحان إلى أهم المحطات فى مصر بالأسماء الحالية هي رفح، الشيخ زويد، العريش، الفلوسيات، القلس، الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس، منية سمنود، سمنود، سخا، بلقاس، وادي النطرون، المطرية وعين شمس، الزيتون، وسط القاهرة حارة زويلة وكلوت بك، مصر القديمة وحصن بابليون، المعادي، منف، دير الجرنوس، البهنسا، جبل الطير، أنصنا، الأشمونين، ديروط، ملوي، كوم ماريا، تل العمارنة، القوصية، ميرة، الدير المحرّق وفى طريق العودة مرت العائلة المقدسة على جبل أسيوط الغربي "درنكة" إلى مصر القديمة ثم المطرية فالمحمة ومنها إلى سيناء.

وعن أشهر الآثار الواقعة بمحطات الرحلة قال ريحان أنها كنيسة العذراء والقديس أبانوب في سمنود وبها بئر ماء وإناء كبير يقال أن السيدة العذراء عجنت فيه خبزًا.

وكذلك كنيسة العذراء بدقادوس تعود لعام 1888م، ودير القديسة دميانة بالبرلس المقام على كنيسة من القرن الرابع الميلادي شيدتها القديسة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين وأعيد بناء الدير عام 743م وصخرة موضع تقديس بسخا وتمتلئ منطقة وادي النطرون بالأديرة والقلايا والمغارات يسكنها آلاف الرهبان وتضم المنطقة مياه كبريتية تشفي العديد من الأمراض وبه نبع ماء عذب أنبعه السيد المسيح وسط منطقة مشبعة بملح النطرون يطلق عليه نبع الحمراء على بعد 3 كم من دير البرموس.