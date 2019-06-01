تعرف على حالة المرور بالقاهرة الكبرى اليوم السبت

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حالة الطرق والكباري- أرشيفية

تقدم «التحرير» لقرائها خدمة التعرف على حالات الطرق يوميا، للتسهيل عليهم لمعرفة أكثر الطرق التي بها سيولة مرورية وتجنب الأخرى المزدحمة، وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة و الطلاب إلى المدارس والجامعات.. وتبين من خلال الحركة المرورية الصباحية انتظام حركة السير بالقاهرة الكبرى وضواحيها.

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تبين من متابعة غبرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وجود كثافات على طريق السلام، أمام القادم من المحافظات إلى القاهرة، وكثافات من منطقة المرج بالاتجاه إلى قلب القاهرة، وذلك بسبب زيادة الأحمال، جراء الحركة من المحافظات إلى القاهرة بالتزامن مع بداية الأسبوع، فيما تشهد المحاور المرورية الرئيسية بالقاهرة