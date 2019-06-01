شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من السيسي في احتفال السفارات في زامبيا بيوم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نقل السفير أحمد مصطفى، سفير مصر في زامبيا، رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، خلال احتفال السفارات فى زامبيا بيوم أفريقيا، الذى أُقيم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالعاصمة الزامبية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الزامبيين، وفي مقدمتهم وزير الدفاع.
وتضمنت رسالة رئيس الاتحاد الأفريقي إلى الشعوب والدول الأفريقية الدعوة إلى العمل الجاد، واستغلال موارد القارة السمراء بما يحقق رفاهيتها وتقدمها.
وشاركت في الاحتفال أكثر من عشرين سفارة أفريقية معتمدة فى زامبيا، من بينها السفارة المصرية التى شاركت بركن متميز.
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