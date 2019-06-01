شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشهد إطلاق مبادرة القضاء على «الملاريا» بمملكة إسواتيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إطلاق مبادرة القضاء على الملاريا بمملكة إسواتيني «سوازيلاند سابقاً» والتي تنفذ تحت شعار: «زيرو ملاريا»، يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ونقلت وزيرة الصحة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، لملك إسواتيني، مؤكدةً على دعمه وتمنياته بنجاح هذه المبادرة المهمة للدولة الصديقة، وجميع دول أفريقيا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن وفداً وزارياً رفيع المستوى كان في استقبال وزيرة الصحة بمطار إسواتيني، وخلال إطلاق المبادرة اعتلت وزيرة الصحة المنصة الرئيسية بناءً على دعوة ملك إسواتيني، حيث ضمت المنصة الملك وزوجاته «السيدات الأُوَل»، وملك دولة ليسوتو، وزوجته، ورئيس جمهورية تنزانيا «السابق».

Advertisements

وقال إن وزيرة الصحة أكدت دعم مصر الكامل للدولة الصديقة في جهودها للقضاء على «الملاريا»، موضحةً أن المبادرات الصحية هي المحرك الأساسي لمنظومات الصحة في الدول الأفريقية، مشيرةً إلى أن القيادة الحكيمة هي التي تدعم نجاح تلك المبادرات.

وتابع أن وزيرة الصحة شددت أيضاً على أن أغلب المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، أشادت بإطلاق هذه المبادرة، موضحةً أن «الملاريا» كانت السبب في وفاة الملايين من الأطفال والسيدات الحوامل في أفريقيا، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة ستعمل على خفض تلك الوفيات من خلال توفير العلاج للآلاف من المرضى من أشقائنا الأفارقة.

ولفت مجاهد إلى أن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا «جلوبال فاند» هو إحدى الجهات الداعمة لتنفيذ تلك المبادرة، ويأتي ذلك بعد لقاء وزيرة الصحة والسكان بمسئولي «جلوبال فاند» خلال زيارتها الأخيرة للعاصمة السويسرية جنيف، ومطالبتها بتقديم الدعم للدول الأفريقية في علاج الملاريا، بما يمتلكون من إمكانيات في هذا المجال، مشيراً إلى أن دعم الصندوق لهذه المبادرة يأتي استجابةً لطلب وزيرة الصحة كبداية للانطلاق نحو كافة الدول الأفريقية، حيث يعد هذا الصندوق من أكثر الجهات التي تدعم علاج أمراض الإيدز، والملاريا، والسل في جميع دول العالم.

كما شهد حفل إطلاق المبادرة دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني، والتي حرصت على دعم المبادرة من خلال قيامها بالتبرع بالملايين، مؤكدةً دورها الوطني في مساندة دول أفريقيا في القضاء على الملاريا.