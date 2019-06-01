شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح بين طلاب أولى ثانوي في المحافظات لسهولة «الإنجليزى» في ختام «مارثون التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت الفرحة بين طلاب الصف الأول الثانوي، السبت، في آخر أيام امتحانات النظام التراكمي باستخدام «التابلت» لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي»، المؤجل من الأسبوع قبل الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد الطلاب أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تشهد غرف العمليات أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو حدوث تجاوزات.

في القليوبية، وصلت نسبة أداء الامتحان على التابلت إلى 85% إجمالي مدارس المحافظة، فيما أدى طلاب المدارس خارج المنظومة الامتحان ورقيًا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت في ختام أيام الامتحانات.

وأوضح عدد من الطلاب أن امتحان الإنجليزي جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة، رغم أنها كانت من خارج المنهج، فإنها كانت سهلة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة عمليات مديرية التعليم بالمحافظة لم تتلقَّ أي شكاوى من صعوبة الامتحان.

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وفي كفر الشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن نسبة المدارس التي أدى فيها الطلاب الاختبارات إلكترونيًا باستخدام التابلت 100% من المدارس المستهدفة، مشيرة إلى أن غرفة العمليات بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات لم تتلقَّ أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وفي البحيرة، أكد عدد من طلاب الصف الأول الثانوى أن نماذج امتحانات مادة اللغة الإنجليزية كانت مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط.

من جانبه، قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مدرستين جديدتين دخلتا على السيستم لأداء الامتحان إلكترونيًا، هما مدرستا أبوبكر الصديق وزيتون بإدارة إدكو التعليمية، ليرتفع عدد المدارس التي أدت الامتحان إلكترونيًا إلى 90 مدرسة من إجمالي 100 مدرسة، أدى منها 10 مدارس اليوم الامتحان ورقيًا.

وفي الوادى الجديد، قال الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن 1748 طالبًا بالصف الأول الثانوي أدوا امتحان اللغة الإنجليزية إلكترونيًا بنسبة حضور 99% من إجمالي عدد الطلاب، وإن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا بلغ 17 طالبًا بنسبة 1% من إجمالي عدد الطلاب، مضيفًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمديرية والغرف الفرعية لم تتلقَّ أي شكاوى من أولياء الأمور أو الطلاب.

وفي المنيا، قال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن غرفة العمليات لم تتلقَّ أي بلاغات حول صعوبة الامتحان أو تعرض مراقبين أو طلاب لأحداث غير طبيعية يومية، مؤكدًا أداء الطلاب إلكترونيًا داخل 124 مدرسة، بينها 114 مدرسة حكومية، و10 مدارس خاصة.

وفي شمال سيناء، قالت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية لم تتلقَّ أي شكاوي أو إخطارات من الطلبة أو أولياء الأمور بشأن الامتحان.

وأضافت أن 983 طالبًا وطالبة بمدارس الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات والشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية بنين والألفي الثانوية بنات أدوا الامتحان إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، بينما أدي 619 طالبًا وطالبة في 26 مدرسة أخرى على مستوي المحافظة الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح. وتغيب 17 طالبًا وطالبة عن أداء الامتحان ورقيًا.