شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتابع حملة تطبيق تجربة الأكياس البديلة للبلاستيك بسوق الدهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، الحملة المكبرة التي قام بها رئيس مدينة الغردقة، ورئيس حى شمال، على سوق الخضار والفاكهة واللحوم بالدهار، لتطبيق تجربة تنفيذ الأكياس البديلة للبلاستيك.

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حيث تم توزيع الشنط البديلة لشنط البلاستيك مجاناً على المواطنين داخل السوق، وجمع الأكياس البلاستيك من الباعة بالسوق، مع عمل التوعية اللازمة بأضرار الأكياس البلاستيكية، وقد لاقت التجربة الترحاب من المواطنين داخل السوق.

وقد أصدر عبد الله تعليماته بتشكيل لجان مشتركة من الإدارة العامة لشؤون البيئة، وقطاع المحميات، والتموين، وشرطة المرافق، وغرفة الغوص، والصحة، وشرطة البيئة، لمتابعة تطبيق التجربة، «وأنه لا نسعي إلى تحرير المخالفات، بل نهدف إلى التزام المواطنين بتطبيق المنظومة، وتنفيذها من تلقاء أنفسهم».

وأكد المحافظ أن قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية يهدف إلى حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتي تأثرت بشدة من البلاستيك، سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق، أو الغرق، أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.

محافظ البحر الاحمر يتابع الحملة المكبرة على سوق الدهار