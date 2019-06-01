شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنىء رئيس الوزراء بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رسالة تهنئة للمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمناسبة عيد الفطر. وجاء نص الرسالة: "الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.. بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرنى أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهانى القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم فى جهدكم الصادق وعملكم الدؤوب لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب".

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