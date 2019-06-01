رئيس جامعة حلوان: إحالة 190 حالة شغب بالامتحانات للشئون القانونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أنه تمت إحالة 190حالة شغب بامتحانات الجامعة إلى الشئون القانونية بعد اعتراض هؤلاء الطلاب على ضبطهم أثناء محاولات الغش، موضحا أن عملية الامتحانات منتظمة فى جميع كليات الجامعة.
وأضاف نجم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم التشديد على جميع المراقبين بالامتحانات بتوفير الهدوء اللازم لامتحانات الطلاب وعدم وضعهم فى ضغط نفسى مع تأكيد تطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات بشكل قوى لمواجهة الغش والغشاشين.
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