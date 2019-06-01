شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا يوليوس يهدى البابا تواضروس أيقونة العائلة المقدسة بكنيسة أبو سرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات كلمة رحب فيها بقداسة البابا تواضروس ومقدما الشكر على حضوره احتفالية عيد دخول المسيح مصر بكنيسة أبو سرجة ثم أستعرض تاريخ إنشاء الكنيسة ومكانتها وأبرز الأحداث التاريخية التى مرت بها التى على رأسها إقامة العائلة المقدسة بالمغارة مدة ثلاثة أشهر.

وفى ختام كلمته قدم اسقف مصر القديمة هدية تذكارية لقداسة البابا عبارة عن نسخة من أيقونة العائلة المقدسة والمعروفة بالهروب مطابقة للأيقونة الأثرية التى تشتهر بها الكنيسة.

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كان البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد ترأس، اليوم السبت قداس عيد دخول المسيح مصر وذلك بكنيسة أبو سرجة بمصر القديمة بحضور عدد غير قليل من أساقفة المجمع المقدس وكهنة الكنيسة.

كنيسة أبى سرجة الأثرية أو كنيسة الشهيدين سرجيوس وواخس هى الكنيسة الأثرية المشيدة فوق المكان الذى أقامت فيه العائلة المقدسة أثناء رحلة الهروب وبها مغارة الهروب عند الهيكل وموقعها الحالى هو ما يعرف باسم مجمع الأديان بالقاهرة القديمة داخل حصن بابليون بالقرب من بنى عذرا اليهودى.