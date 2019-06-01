الشرطة تلاحق الحرام فى رمضان.. ضبط قضايا سرقة كهرباء بقيمة 193 مليون جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وسارقي التيار الكهربائي في رمضان. ونجحت شرطة الكهرباء ـ خلال شهر ـ في ضبط 284552 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد. وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد مائة ثلاثة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة عشر وسبعمائة وستة وستون جنيهاً.

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