أخبار مصر | مدير متحف محمد علي: الترميم سر من أسرار نجاح المعارض المؤقتة في القصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير متحف محمد علي: الترميم سر من أسرار نجاح المعارض المؤقتة في القصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر محمد علي توفيق بالمنيل بفريق الترميم في المتحف، حيث كان لهم دور بارز في نجاح المعرض المؤقت الأخير في القصر "سفرة دايمة".

وأشار بدوي إلى أن المرمم له دور مؤثر للغاية في حماية وصيانة القصر ومقتنياته، وفريق المرممين بقيادة رحاب جمعة بقصر المنيل يقومون بدور كبير في المعارض المؤقتة التي ينظمها المتحف بصفة دورية.

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وعن آخر معارض القصر المؤقتة، والذي يجري عرضه حاليًا تحت عنوان "سفرة دايمة"في سراي الإقامة، ويتضمن عرض قطع أثرية فريدة -تعرض لأول مرة- من أدوات المائدة الخاصة بالأمير وأسرة محمد علي.

أكد بدوي أن فريق الترميم قام بجهد كبير لصيانة وترميم القطع الأثرية، حتى أصبحت مؤهلة للعرض، وهو ما لمسناه من ردود فعل الجمهور وزوار المعرض، والذين أشادوا بالفكرة وبطريقة عرض القطع.

وقال بدوي إن أدوات السفرة المعروضة منها أطباق صيني تمت صناعتها في فرنسا، ولها تلبيسات مصنوعة من الفضة عليها اسم الأمير محمد علي، وكاسات مصنوعة من الكريستال مذهبة، وأطباق مذهبة، وملاعق وشوكات عليها شعار الدولة العثمانية، وأطباق عليها التاج الملكي، وكاسات كريستال عليها مونوجرام تدل على أصحابها.