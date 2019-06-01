أخبار مصر | وكيل المحامين: من يرضى بالإهانة لا يستحق أن يكون محاميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل المحامين: من يرضى بالإهانة لا يستحق أن يكون محاميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت نقابة محامي شمال البحيرة، حفل إفطار لمحامي مركز دمنهور، تحت إشراف عبدالسلام التلاوني، أمين صندوق الفرعية، ورعاية النقيب عبدالمنعم عودة، وحضور أحمد بسيوني، وكيل النقابة العامة للمحامين، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ولفيف كبير من المحامين.

وفي كلمته، رحب أحمد بسيوني بالحضور، حاملا تهنئة النقيب العام، سامح عاشور، لمحامي البحيرة، بمناسبة الشهر الكريم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مضيفا أن نقابة المحامين الآن يقودها أحد الفرسان، وهو النقيب العام سامح عاشور، الذي شارك في كتابة الدستور، وجعل فيه لأول مرة في تاريخ الدساتير بابا كاملا عن المحاماة، ليحمي المحامي، ويدافع عن المواطن، ويحفظ هيبة المحاماة.

وأشار بسيوني إلى أنه كثيرا ما نسمع شكاوى المحامين من وقائع التعدي عليهم، خلال الفترة الحالية، قائلا: "أصبح البعض يشكو من أنه يهان من القضاة والضباط، تقصيرا منهم في حق أنفسهم، ودائما ما كنت أقول إن المحامي هو صانع القرار، والمحامي بمفرده نقابة متحركة، ومن يرضى بالإهانة لا يستحق أن يكون محاميا."

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وعن مظهر المحامي، شدد وكيل النقابة العامة على أهمية الالتزام بالمظهر اللائق بالمهنة قائلا: "الزي الرسمي والتزام البدلة الكاملة واجب على المحامي، فلا بد أن يحافظ الأستاذ على مظهره وسمته وأسلوبه، ويرى أين يضع قدمه، فالمحامي حر وصاحب قرار في ذاته".

واستنكر وكيل النقابة العامة بعض العادات السيئة، التي باتت تحدث داخل استراحات المحامين بين بعضهم بعضا، متسائلا: لماذا نتنابز ونهين أنفسنا؟ فقد هنا ّعلى أنفسنا فهّنا على الآخرين، مشددا على ضرورة احترام المحامين لبعضهم بعضا، وأن ينظروا للآخرين في تعاملهم مع بعضهم حتى تعود المهنة لسابق عهدها.

واستطرد: "يجب أن نعود كما كنا أقوياء، حتى إذا جاء محافظ أو مدير للأمن، يكون همه زيارة نقابة المحامين ليتعامل معها، وأرى الآن أن نقابة المحامين لها شوكتها، وأن الدولة لا تأخذ موقف الضد، وإنما تتجاوب مع كل ما يمس المحامين والمحاماة، وآية ذلك ما حدث من اعتذار رئيس الجمهورية في واقعة محامي فارسكور".