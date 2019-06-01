أخبار مصر | "أمهات مصر": امتحان الإنجليزي لأولى ثانوي متوسط الصعوبة.. وسهل للمتميزين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": امتحان الإنجليزي لأولى ثانوي متوسط الصعوبة.. وسهل للمتميزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي، جاء متوسط الصعوبة، وذلك في اليوم الأخير لإمتحانات نهاية العام.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن امتحان اللغة الإنجليزية شهد تسريب من قبل بعض الطلاب منذ دوخلهم اللجان، حيث تم تداول صور لشاشة التابلت علي مواقع التواصل عبارة عن شاشة منقسمة لجزئين، الجزء الأول يتضمن الإمتحان علي التابلت، والثاني شات علي إحدي الجروبات يطلب فيها بعض الطلاب الأجابة علي الأسئلة.

وأوضحت "عبير" أن هناك شكاوى من صعوبة الجزء الخاص بالقطعة في الامتحان، بينما كان سهلا للطلاب المتميزين، لافتة إلى أن هناك شكاوى من صعوبة الكتابة على الـ"تابلت" بالقلم والذي اضطر بعض الطلاب بشراء قلم آخر بديل.

ولفتت إلى أن هناك حالة من الغضب والإستياء بين أغلب الطلاب وأولياء أمورهم الذين أدوا الامتحانات ورقيا بسبب حدوث تسريبات للامتحان للطلاب الذين أدوا الامتحان على الـ"تابلت".

