أخبار مصر | محافظ الجيزة يكرم 40 طفلا من حفظة القرآن الكريم احتفالا بليلة القدر‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يكرم 40 طفلا من حفظة القرآن الكريم احتفالا بليلة القدر‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء مصطفي شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والدكتور أمين عبد الواجد وكيل وزارة الاوقاف بالجيزة 40 طفلا من حفظة القران الكريم بالمحافظة وذلك بالمسابقة التي تم تنظيمها برعاية محافظة الجيزة خلال شهر رمضان المبارك .

وحرص المحافظ علي تسليم الجوائز المادية وشهادات التقدير علي الطلبة الفائزين والتي تراوحت اعمارهم ما بين 7 سنوات الي 12 سنه وذلك خلال الاحتفالية التي اقامتها مديرية الاوقاف بمسجد المحروسة بحي العجوزة للاحتفال بالجمعة الاخيرة من شهر رمضان وليله القدر .

واكد محافظ الجيزة خلال الاحتفالية ان مسابقة حفظ القران الكريم تقدم لها أكثر من 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم وتم الاختيار من خلال لجنة تحكيم متخصصة من كبار العلماء .

حيث تم تقسيم المتسابقين الي اربعة مستويات وهم حفظ القران الكريم كاملآ او نصفه او ربعه او خمسة اجزاء منه .

وقدم محافظ الجيزة التهنئة للحضور بشهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والتقدم والازدهار معربا عن سعادته بمشاركته تلك الاحتفالية لتكريم أبنائه الطلاب حفظة كتاب الله ومشاركته فرحتهم.

Advertisements

كما اكد اللواء مصطفي شحاتة أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس الاطفال والنشء عظمة الدين الإسلامى وما يحمله من معانى سامية .

وشهدت الاحتفالية حضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات الخدميه ورؤساء هيئة النظافة وجهاز التفتيش والسرفيس وممثلي مديرية اوقاف الجيزة .

وقد شهدت الاحتفالية كلمة للشيخ وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة تحدث خلالها عن فضل ليلة القدر واثرها العظيم على المسلمين وكيفية الاستفادة من هذا الجزاء وتسخيره للفوز بالجنة فهي خير من ألف شهر وهى ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين .

وفاز بجوائز حفظ القران الكريم كاملا الطلاب عبد الرحمن بشير ومحمد سيد ورنا ممدوح ومشيرة كامل واسامة سيد وجيهان موسي ومصطفي عبد الغني وايمان طارق وعصام عبد الغني واسلام طارق.

كما فاز بجوائز حفظ نصف القران الكريم كلا من تسنيم عماد وام كلثوم فريد وعائشة ابو بكر وجنا ممدوح و ساره صبحي وملك عز الدين ورنا رضا وملك حسن وعزه احمد ورحمه اسماعيل.