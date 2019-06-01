أخبار مصر | تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحي بورتوفيق- أبو زنيمة لنقل مواد حفر بترولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشغيل رحلات بحرية منتظمة على الخط الملاحي بورتوفيق- أبو زنيمة لنقل مواد حفر بترولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل ميناء بورتوفيق، اليوم، السفينة زاهر مصرية الجنسية، بطول 36 مترا، عرض 9.5 أمتار وغاطس 3.6 أمتار للقيام برحلات منتظمة بمعدل رحلة، كل ثلاثة أيام لشحن 500 طن طفلة (مواد حفر بترولية ) ونقلها لميناء أبو زنيمة لصالح شركة بترول بلاعيم لاستخدامها فى تبطين آبار البترول بمنطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء حيث يتم استيراد الشحنات بميناء الاسكندرية ونقلها برا لميناء بورتوفيق ومنها بحرا لميناء ابو زنيمة لتخفيف الضغط عن النقل البرى وشبكة الطرق وتنشيط النقل متعدد الوسائط (اللوجيستى).

ووجه اللواء بحري أيمن صالح، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات اللازمة لدخول الشحنات وزيادة المعدل الزمنى لتداول البضائع بموانئ الهيئة وتنشيط الحركة الملاحية بميناء بورتوفيق عن طريق جذب المزيد من الخطوط الملاحية المنتظمة للعمل بالميناء.