أخبار مصر | تداول 476 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 476 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 15 سفينة وتم تداول 476 شاحنة بضائع و633 سيارة حيث شملت حركة الواردات 208 شاحنة و623 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 268 شاحنة بضائع و10 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال أربع سفن وهي القاهرة، امانة، الحرية، النوى اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Khalid A وغادرت أربع سفن وهي أمانة، القاهرة، الحرية1، النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وسينا ومغادرة السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينتين ايلة وسينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض.