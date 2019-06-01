أخبار مصر | الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى 3 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف ثلاث قوافل دعوية موسعة، لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات مطروح، والمنيا، والبحيرة، الجمعة المقبلة تحت عنوان "داوم الطاعة والمراقبة سبيل حسن الخاتمة".

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 60 مدرسة قرآنية جديدة خدمة للقرآن الكريم وتيسيرًا لحفظه بالمجان، ولغرس القيم الأخلاقية وتحصين النشء من الأفكار المتطرفة، ليصبح إجمالي عدد المدارس القرآنية (942) مدرسة قرآنية على مستوى الجمهورية حتى نهاية مايو 2019.

وأكدت الوزارة في بيان لها، افتتاح (15) مدرسة علمية جديدة لتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وتجديد الخطاب الديني ، وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ، ليصل إجمالي عدد المدارس العلمية إلى (219) مدرسة على مستوى الجمهورية حتى نهاية مايو 2019، وافتتاح (50) مكتب تحفيظ ليصل عدد مكاتب التحفيظ إلى (2657) مكتب تحفيظ حتى نهاية مايو 2019.