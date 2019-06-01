أخبار مصر | "الأطباء" تحدد الإجازات الوجوبية بأجر كامل ودون الأجر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تحدد الإجازات الوجوبية بأجر كامل ودون الأجر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة الأطباء عن الإجازات الوجوبية "التي لا تستطيع جهة العمل رفضها"، الكاملة الأجر وغير كاملة الأجر.

وأوضحت أن الإجازات الوجوبية بأجر كامل تشمل؛ إجازة الحج "ثلاثون يوما لمرة واحدة فقط تنطبق على الحج وعلى زيارة بيت المقدس، إجازة الوضع "أربعة أشهر لثلاث مرات فقط"، إجازة المخالط لمريض بمرض مُعد، إجازة إصابة العمل، إجازة أيام الامتحان الفعلية.

وأشارت إلى أن الإجازات الوجوبية دون أجر تشمل إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل أو الدراسة بالخارج، إجازة رعاية الطفل: لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، وتتحمل جهة العمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية خلال إجازة رعاية الطفل.