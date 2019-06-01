مصر | نصبوا "كمين وهمي".. حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصبوا "كمين وهمي".. حبس تشكيل عصابي انتحل صفة رجال الشرطة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة زينهم، حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة انتحال صفة رجال مباحث لسرقة المواطنين.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا من تاجر أجنبي الجنسية، يفيد تعرضه للسرقة، على يد 5 أشخاص، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي، أثناء ذهابه لشراء بضائع للاتجار بها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كونوا عصابة انتحلت صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين، وعندما لجأ رجل الأعمال الأجنبي إلى شركة لاستيراد بعض من البضائع والاتجار بها، خاصة أنه مستقر في مصر منذ فترة، وبالفعل أثناء ذهابه لشراء البضائع مصطحبًا معه أحد المعارف وفي كمين أمني وهمي منصوب، قام خمسة عاطلين باستيقافه، وتفتيشه فعثروا على مبلغ نصف مليون جنيه، واستولوا عليه المتهمين بحجة أنهم ضباط شرطة واشتباههم أن الأموال مزورة، ثم فروا هاربين.

وبمواجهتما اعترفوا بالواقعه حرر محضر بذلك وأخطرت النيابه التى أمرت بحبسهم وتم التجديد.