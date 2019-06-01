مصر | ضبط عصابة سرقة هواتف في نهار رمضان بالقاهرة

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ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة عن طريق المغافلة، أثناء استقلالهم دراجات بخارية فى مدينة نصر، وتم إخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، وتم إحالتهم للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتعود الواقعة عندما تلقى النقيب محمد أبو عبيده معاون مباحث القسم إستغاثه من أحد الأهالى تفيد سرقة هاتفه عن طريق المغافله وعلى الفور قام الأخير، بتفريغ الكاميرات حول مكان الواقعة، وتمكن بتقنين الإجراءات من إلقاء القبض على "م. ك. س"، و"ط. م"، عاطلين ومقيمان بدائرة قسم مدينة نصر ثان، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم فى الشوارع الرئيسية عن طريق المغافلة، وذلك باستخدام دراجة بخارية بشوارع دائرة قسم مدينة نصر ثان.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمين.