مصر | النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية لفحص آثار حريق سنترال الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتشكيل لجنة فنية لفحص آثار حريق سنترال الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حريقا محدودا اندلع داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره.

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول الحريق الذي نشب مساء أول أمس الخميس، داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة، للوقوف على ظروفه وملابساتها، حيث أمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص آثار الحريق وكتابة تقرير واف حول حجم الخسائر.