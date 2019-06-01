مصر | مباحث الكهرباء: ضبط 284 ألف قضية سرقة تيار خلال شهر

وأسفرت عن الآتي:− ضبط (284552) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (193،313،766مائة ثلاثة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر وسبعمائة وستة وستون جنيهًا).



في مجال قضايا التهرب الضريبى:

− تم ضبط (4525) قضية فى مجال الضرائب والرسوم على النحو التالي:

o (686) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (548) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (185) قضية فى مجال الجمارك، (50) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، وكذا ضبط (57) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة، (922) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (614) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وقد بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (6،652،123،895) مليار جنيه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى (761) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (3،036،336 مليون جنيه).



في مجال جرائم الأموال العامة:

وأسفرت الجهود عن ضبط (118) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة.. أبرزها (51) قضية (إحتيال مصرفى – إختلاس مال عام – إستيلاء على المال العام – إستغلال نفوذ مزعوم – غسل أموال – كسب غير مشروع – إتجار بالنقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – مضاربة على أسعار العملات "فوركس" – تهريب جمركى).. بإجمالى مبالغ بلغت نحو (189،110،829 – مائة تسعة وثمانون مليون ومائة وعشرة ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون جنيه مصرى، 5،436،700 – خمسة ملايين وأربعمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة عملات أجنبية مختلفة).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.