مصر | مباحث تنفيذ الأحكام: ضبط 13 هاربا من أحكام بالإعدام و41 تشكيلا عصابيا

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شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، أسفرت عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة خلال شهر وذلك على النحو التالي:



(8147) حكم جناية من بينها (13 حكم بالإعدام – 416 حكم بالسجن المؤبد).

(611892) حكم حبس جزئي.

(105491) حكم حبس مستأنف.

(1082381) حكم غرامة.

(25359حكم مخالفة.

ضبط (41) تشكيل عصابي ضموا (124) متهمًا، إرتكبوا (194) حادث سرقة متنوع