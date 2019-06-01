مصر | عاجل.. المحكمة تأمر بالقبض على المتهمين الهاربين بـ"أنصار بيت المقدس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المحكمة تأمر بالقبض على المتهمين الهاربين بـ"أنصار بيت المقدس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 28 إرهاب محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في "تنظيم أنصار بيت المقدس" لجلسة غدا الأحد الموافق 2 يونيو، وأمرت بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وإحضارهم الجلسة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.