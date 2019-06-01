مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر لـ 4 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الظاهر لـ 4 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة 28 ارهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة اعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر" لجلسة 4 يوليو لحضور المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.